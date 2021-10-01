Коронавирус: два мегаполиса и одна область остаются в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.