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Коронавирус диагностирован у 683 человек за сутки в Казахстане
9 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 683 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 51,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 64,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 71,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 81,
Северо-Казахстанская область - 83,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 977714 заболевших.
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