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Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
27 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 342 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 41,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 48,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 8,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 986199 заболевших.
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