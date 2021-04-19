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    10:12, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: число регионов в «красной» зоне сократилось

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 19 апреля в «красной» зоне находятся семь регионов Казахстана. Акмолинская область перешла из «красной» зоны в «желтую», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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