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    09:51, 04 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Атырауская область перешла в «зеленую зону»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта, Атырауская область находилась в «желтой зоне» по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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