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    08:48, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Алматинская область перешла в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Атырауская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 20 октября, Алматинская область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса в РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Алматинская область Минздрав РК
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