Коронавирус: Актюбинская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 мая, Актюбинская область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавирусной инфекции.