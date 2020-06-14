Коронавирус: 400 млн доз вакцины получат в этом году Германия, Франция, Италия и Нидерланды

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с британским производителем лекарств AstraZeneca Plc на поставку вакцины против коронавируса. Первые поставки должны быть осуществлены до конца 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Independent.

Фармацевтическая компания заявила, что контракт на 400 миллионов доз потенциальной вакцины, которая в настоящее время проходит испытания, разрабатывается Оксфордским университетом.

AstraZeneca добавила, что во время пандемии обязуется предоставлять вакцину без прибыли.

Первые партии вакцины должны поступить до конца года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Компания согласилась заключить контракты по всему миру, чтобы выполнить свою задачу по производству 2 миллиардов доз вакцины. Известно, что два предприятия были поддержаны Биллом Гейтсом, кроме того, соглашение на 1,2 миллиарда долларов (950 миллионов фунтов стерлингов) было заключено с правительством США.

В настоящее время нет утвержденных вакцин или препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, хотя в мире проводится ряд испытаний.

В апреле в Великобритании началось тестирование экспериментальной вакцины Оксфордского университета на здоровых добровольцах. В испытаниях приняли участие более 1 тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет. В прошлом месяце начался новый этап испытаний с привлечением 10 тысяч добровольцев.

В пятницу Европейская комиссия получила от правительств стран ЕС мандат на проведение переговоров о предварительных закупках перспективных вакцин против коронавируса, об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в области здравоохранения.

Несмотря на некоторый прогресс в ряде испытаний вакцин, представители здравоохранения и эксперты предупреждают, что широко распространенная вакцинация против COVID-19, вероятнее всего, начнется через много месяцев.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пройдет «не менее 12-18 месяцев», прежде чем разработают вакцину против коронавируса.

В свою очередь напомним, что 12 июня 2020 года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как ведется разработка вакцины против коронавируса. О результатах, достигнутых отечественными учеными, рассказал корреспондентам заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов.