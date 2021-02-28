Коронавирус: $1,9 трлн на борьбу с ковидом в США, новые локдауны в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США Палата представителей поддержала пакет антикризисных мер, представленных администрацией Джо Байдена, во Франции и Новой Зеландии вводятся локальные локдауны из-за роста заболеваемости, Чехия расширяет ограничительные меры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Палата представителей поддержала антикризисные меры Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер, которые, как надеются в Белом доме, будут способствовать оживлению экономики в условиях пандемии.

Проект, представленный еще в январе Джо Байденом, предполагает в том числе прямые выплаты американским гражданам по 1,4 тысяч долларов. Также Байден предлагает выделить 50 млрд долларов на тестирование на наличие коронавирусной инфекции, еще 20 млрд долларов планируется потратить на программу вакцинации. Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, это почти 10% ВВП страны.

Пакет мер поддержали демократы почти в полном составе (за исключением двух представителей). Республиканцы, которые считают предложенный пакет неоправданно дорогим, проголосовали против антикризисных мер.

Пакет мер также предполагает создание миллионов новых рабочих мест в условиях выросшего уровня безработицы и помощь безработным.

Теперь слово за Сенатом - ранее он не поддержал часть плана Джо Байдена: из проекта был исключен пункт, предусматривавший увеличение вдвое минимальной оплаты труда - с 7,5 до 15 долларов за час.

Локальные локдауны во Франции и Новой Зеландии