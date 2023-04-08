Королевское возвращение: фильм с Джонни Деппом будет открывать Каннский фестиваль

КАННЫ. КАЗИНФОРМ - Каннский фестиваль откроет историческая лента «Фаворитка» француженки Майвенн, роль Людовика XV в ней исполнил Джонни Депп. Партнёрами американца по съёмочной площадке стали Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Сама Майвенн сыграла в фильме знаменитую куртизанку, добивающуюся расположения короля, – графиню Жанну дю Барри.

Впервые в своей карьере Депп говорит по-французски на протяжении всей картины.

Работа в фильме, премьера которого состоится на Лазурном берегу, – первая крупная роль голливудского актёра с 2020 года, когда он предстал на ковровой дорожке Берлинале, где презентовали ленту «Минамата» или «Великий» Эндрю Левитаса.

В прошлом году мировые таблоиды и многочисленные фанаты обсуждали громкий судебный процесс, в котором рассматривались взаимные претензии Деппа и Эмбер Херд. Тогда американская актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии, Джонни Депп подал встречный иск о клевете.

«Фаворитка» – шестая полнометражная картина Майвенн. Историческую драму покажут в первый вечер Каннского кинофестиваля 16 мая. В тот же день кинолента выйдет во французский прокат.

В этом году фестиваль на Лазурном берегу пройдет с 16 по 28 мая, в конкурсной программе участвуют несколько голливудских тяжеловесов: «Индиана Джонс и Колесо судьбы» с Харрисоном Фордом, а также криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

Полная программа престижного фестиваля будет объявлена 13 апреля.

Фото twitter.com/Festival_Cannes