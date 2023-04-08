Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Королевское возвращение: фильм с Джонни Деппом будет открывать Каннский фестиваль

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 19:15
Королевское возвращение: фильм с Джонни Деппом будет открывать Каннский фестиваль

КАННЫ. КАЗИНФОРМ - Каннский фестиваль откроет историческая лента «Фаворитка» француженки Майвенн, роль Людовика XV в ней исполнил Джонни Депп. Партнёрами американца по съёмочной площадке стали Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Сама Майвенн сыграла в фильме знаменитую куртизанку, добивающуюся расположения короля, – графиню Жанну дю Барри.

Впервые в своей карьере Депп говорит по-французски на протяжении всей картины.

Работа в фильме, премьера которого состоится на Лазурном берегу, – первая крупная роль голливудского актёра с 2020 года, когда он предстал на ковровой дорожке Берлинале, где презентовали ленту «Минамата» или «Великий» Эндрю Левитаса.

В прошлом году мировые таблоиды и многочисленные фанаты обсуждали громкий судебный процесс, в котором рассматривались взаимные претензии Деппа и Эмбер Херд. Тогда американская актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии, Джонни Депп подал встречный иск о клевете.

«Фаворитка» – шестая полнометражная картина Майвенн. Историческую драму покажут в первый вечер Каннского кинофестиваля 16 мая. В тот же день кинолента выйдет во французский прокат.

В этом году фестиваль на Лазурном берегу пройдет с 16 по 28 мая, в конкурсной программе участвуют несколько голливудских тяжеловесов: «Индиана Джонс и Колесо судьбы» с Харрисоном Фордом, а также криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

Полная программа престижного фестиваля будет объявлена 13 апреля.

Фото twitter.com/Festival_Cannes

Культура   Мировые новости   Кинематограф   Джонни Депп  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау