Королева Нидерландов в 54 года пошла служить в армию
Королева-консорт Нидерландов Максима начала военную службу в качестве резервиста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
54-летняя супруга монарха, уроженка Аргентины, проходит курс подготовки в рядах вооруженных сил страны.
В Нидерландах резервисты привлекаются к выполнению широкого спектра задач — от представительских мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях до обеспечения кибербезопасности и поддержки регулярной армии в случае вооруженного конфликта.
В королевской семье пояснили, что Максима не воспринимает вопросы безопасности как нечто само собой разумеющееся и стремится лично внести вклад в укрепление обороноспособности государства.
В Министерстве обороны уточнили, что по завершении обучения королева получит звание подполковника и сможет участвовать в работе резерва на общих условиях, хотя и в формате «неполной занятости».
Ранее власти Нидерландов объявили о намерении увеличить численность армии в полтора раза — до 120 тысяч человек.
Отмечается, что в прошлом году аналогичную военную подготовку прошла дочь королевы Максимы — наследница престола принцесса Катарина-Амалия.
