    04:55, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Королева Нидерландов в 54 года пошла служить в армию

    Королева-консорт Нидерландов Максима начала военную службу в качестве резервиста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Королева Нидерландов в 54 года пошла служить в армию
    Фото: Euronews

    54-летняя супруга монарха, уроженка Аргентины, проходит курс подготовки в рядах вооруженных сил страны.

    В Нидерландах резервисты привлекаются к выполнению широкого спектра задач — от представительских мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях до обеспечения кибербезопасности и поддержки регулярной армии в случае вооруженного конфликта.

    В королевской семье пояснили, что Максима не воспринимает вопросы безопасности как нечто само собой разумеющееся и стремится лично внести вклад в укрепление обороноспособности государства.

    В Министерстве обороны уточнили, что по завершении обучения королева получит звание подполковника и сможет участвовать в работе резерва на общих условиях, хотя и в формате «неполной занятости».

    Ранее власти Нидерландов объявили о намерении увеличить численность армии в полтора раза — до 120 тысяч человек.

    Отмечается, что в прошлом году аналогичную военную подготовку прошла дочь королевы Максимы — наследница престола принцесса Катарина-Амалия.

