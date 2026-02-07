Королева Нидерландов в 54 года пошла служить в армию

54-летняя супруга монарха, уроженка Аргентины, проходит курс подготовки в рядах вооруженных сил страны.

В Нидерландах резервисты привлекаются к выполнению широкого спектра задач — от представительских мероприятий и помощи при чрезвычайных ситуациях до обеспечения кибербезопасности и поддержки регулярной армии в случае вооруженного конфликта.

В королевской семье пояснили, что Максима не воспринимает вопросы безопасности как нечто само собой разумеющееся и стремится лично внести вклад в укрепление обороноспособности государства.

В Министерстве обороны уточнили, что по завершении обучения королева получит звание подполковника и сможет участвовать в работе резерва на общих условиях, хотя и в формате «неполной занятости».

Ранее власти Нидерландов объявили о намерении увеличить численность армии в полтора раза — до 120 тысяч человек.

Отмечается, что в прошлом году аналогичную военную подготовку прошла дочь королевы Максимы — наследница престола принцесса Катарина-Амалия.

