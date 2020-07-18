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Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего почти £33 млн для борьбы с коронавирусом

Автор:  
Раушан Конырбаева
18 Июля 2020, 13:28
Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего почти £33 млн для борьбы с коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Королева Великобритании посвятила капитана Томаса Мура в рыцари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на royal.uk.

Необычная церемония прошла в Виндзорском Замке. По традиции ее провела королева Елизавета II. Для посвящения Томаса Мура в рыцари королева выбрала меч, принадлежавший ее отцу, королю Георгу VI. Теперь ветерана официально будут называть «сэр Томас Мур».

В апреле ветеран Второй мировой войны капитан сэр Томас Мур пообещал, что к своему 100-летию пройдет 100 кругов вокруг своего дома, а взамен попросил людей перечислять деньги на помощь врачам. 30 апреля Томасу исполнилось сто лет, и он выполнил свое обещание.

Он хотел собрать 1000 фунтов стерлингов для благотворительного фонда NHS Charities Together для борьбы с коронавирусом. Однако акция превзошла все его ожидания, и Томасу удалось собрать более 32 миллионов фунтов стерлингов.

Так, невероятные достижения капитана сэра Томаса Мура по сбору средств для помощи медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, были отмечены титулом рыцаря.



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