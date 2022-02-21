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Королева Елизавета II заболела коронавирусом

21 Февраля 2022 09:24
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Королева Елизавета II заболела коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, Об этом сообщил Букингемский дворец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

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Королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце. «Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», - говорится в заявлении.

Британский премьер Борис Джонсон пожелал Елизавете II скорейшего выздоровления.

Королева вакцинирована

Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был также выявлен коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

Как говорит корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что королева полностью вакцинирована.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

Коронавирус и королевская семья

Март 2020: Принц Чарльз заразился коронавирусом;

Апрель 2020: Тест принца Уильяма оказался положительным;

Январь 2021: Королева и принц Филипп получили первые дозы вакцины;

Февраль 2021: Принц Чарльз и его жена Камилла прошли вакцинацию первой дозой;

8 февраля 2022: Королева вместе с принцем Чарльзом присутствует на мероприятии в Виндзорском замке;

10 февраля: Тест принца Чарльза показал положительный результат во второй раз;

14 февраля: У Камиллы, герцогини Корнуольской, положительный результат теста;

20 февраля: Букингемский дворец заявил о том, что коронавирусом заразилась королева.



Фото: AP

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#Великобритания   #Коронавирус в РК   #Мировые новости  
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