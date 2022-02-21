Королева Елизавета II заболела коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, Об этом сообщил Букингемский дворец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

Королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце. «Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», - говорится в заявлении.

Британский премьер Борис Джонсон пожелал Елизавете II скорейшего выздоровления.

Королева вакцинирована

Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был также выявлен коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

Как говорит корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что королева полностью вакцинирована.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

Коронавирус и королевская семья

Март 2020: Принц Чарльз заразился коронавирусом;

Апрель 2020: Тест принца Уильяма оказался положительным;

Январь 2021: Королева и принц Филипп получили первые дозы вакцины;

Февраль 2021: Принц Чарльз и его жена Камилла прошли вакцинацию первой дозой;

8 февраля 2022: Королева вместе с принцем Чарльзом присутствует на мероприятии в Виндзорском замке;

10 февраля: Тест принца Чарльза показал положительный результат во второй раз;

14 февраля: У Камиллы, герцогини Корнуольской, положительный результат теста;

20 февраля: Букингемский дворец заявил о том, что коронавирусом заразилась королева.









Фото: AP