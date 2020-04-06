Королева Елизавета II обратилась к британцам в связи с пандемией коронавируса

ЛОНДОН. ВВС – КАЗИНФОРМ - Королева Елизавета II в воскресенье вечером в своем специальном обращении к нации и странам Содружества подчеркнула важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Королева отметила ту боль утраты, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.

Королева также выразила признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

Ее обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому летнему времени. Оно было записано заранее.

Королева сказала: «Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас».

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», - отметила королева.

«Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране», - подчеркнула королева Елизавета.

Королева также выразила признательность всем британцам, которые, невзирая на хорошую погоду в эти выходные, последовали рекомендациям властей и остались дома.

Редкое обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии одного-единственного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении. Королева в этой связи вспомнила о своем радиообращении (тогда в качестве принцессы) в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании.

«Мы как дети обратились из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отправили [в сельские районы] ради их же безопасности. Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно», - сказала королева.

«Хотя нам и раньше приходилось преодолевать трудности, в этот раз есть одно отличие, - заметила она. - В этот раз мы объединили усилия со всеми странами на планете, используя великие достижения науки и наше природное сочувствие ради исцеления. Мы добьемся успеха - и этот успех будет принадлежать каждому из нас».

«Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни возвратятся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими родственниками, мы снова встретимся», - завершила свою речь королева.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл, решение записать подобное обращение с целью поддержать моральный дух нации было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра.

Сам Борис Джонсон, у которого диагностирован коронавирус, продолжает оставаться в самоизоляции на Даунинг-стрит, а его беременная невеста Кэрри Симондс написала в «Твиттере», что уже неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.

Число смертей от коронавирусной инфекции в Британии к воскресенью достигло 4934, общее число людей с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 47806.

Наследник престола принц Чарльз, которому 71 год, переболел Covid-19 в легкой форме и уже вышел из самоизоляции, которую провел в Шотландии. В минувшую пятницу принц Чарльз по видеосвязи открыл первый полевой госпиталь Национальной службы здравоохранения в Лондоне.