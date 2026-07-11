Король Великобритании впервые за четыре года встретился с принцем Гарри и его семьей

Принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, все же привез семью в Англию. В пятницу вечером Букингемский дворец неожиданно объявил, что король Карл и королева Камилла встретились с семьей герцога Сассекского, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Согласно сообщению Букингемского дворца, король Карл III с супругой принял сына, его жену Меган и их детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в поместье Хайгроув-хауз в Глостершире на юго-западе Англии днем в пятницу.

На прошлой неделе корреспонденты Би-би-си по делам королевской семьи писали, что, по их сведениям, принц Гарри все-таки решил не брать в поездку на родину из США, где живет последние годы, своих детей и супругу. Предполагалось, что причиной стал отказ предоставить им в Великобритании государственную охрану.

Король не видел младших внуков уже четыре года: в последний раз принц Гарри прилетал с семьей в Британию в 2022 году, на похороны бабушки, королевы Елизаветы II. Сам Гарри в последний раз прилетал в прошлом сентябре.

Принц Гарри в течение этой недели посещал в Британии разные публичные мероприятия, но — один: подтвержденной информации о том, что Меган с детьми тоже прилетела в страну, не было.

До этого Гарри неоднократно заявлял, что без усиленной охраны семью в Великобританию не повезет, и перед этой поездкой он снова просил организовать ему с семьей государственную охрану, и снова получил отказ.

Причина — в том, что в 2020-м году он сложил с себя обязанности члена королевской семьи в государственных делах и переехал с семьей в США как частное лицо. После этого уровень обеспечения его безопасности был понижен. В прошлом году Гарри попытался оспорить это решение, но проиграл судебную тяжбу.