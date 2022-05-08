8 Мая 2022 17:27

Король Саудовской Аравии госпитализирован для медобследования

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поступил в специализированную больницу короля Фейсала в саудовском городе Джидда для прохождения медицинского обследования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальное информационное агентство Королевства.

«Хранитель двух священных мечетей король Салман госпитализирован в эту субботу, 6 шавваля 1443 года хиджры, 7 мая 2022 года, в специализированную больницу короля Фейсала в Джидде для прохождения некоторых медицинских тестов. Пусть Бог защитит Хранителя двух священных мечетей и благословит его здоровьем и благополучием», – сообщается в заявлении Королевского двора.

В марте этого монарх проходил медицинское обследование в этой же больнице, где ему были заменены батареи на кардиостимуляторе.

В то время он провел десять дней в больнице в Эр-Рияде, а через несколько недель посетил проект приморского мегаполиса Neom для отдыха и восстановления, сообщает National News.

В июле 2020 года 86-летнему королю Салману была успешно проведена операция на желчном пузыре.

Последние дни священного месяца Рамадан монарх провел в королевском дворце «ас-Сафа» в Мекке и совершил праздничную молитву в Большой мечети с несколькими чиновниками и принцами. Он также принимал принцев, ученых, шейхов и высокопоставленных гражданских и военных чиновников в своем дворце, которые пришли поздравить его с праздником Ид аль-Фитр, сообщает Saudi Gazette.

Король Салман взошел на престол в 2015 году после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы. Ранее он был губернатором провинции Эр-Рияд в течение 48 лет, после чего несколько лет занимал должность министра обороны.