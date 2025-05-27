Король Карл III прибыл в Канаду, чтобы подчеркнуть ее суверенитет

Король Карл III - глава государства в Канаде, которая является членом Британского Содружества бывших колоний.

Неоднократные предложения Трампа о становлении Канады 51 штатом США побудили премьер-министра Канады Марка Карни пригласить Чарльза произнести тронную речь во вторник, в честь открытия парламента Канады, сообщает The New York Times.

Хотя король Чарльз произнесет речь так, как будто это его собственные слова, на самом деле она будет написана канцелярией премьер-министра. В ней будут в общих чертах изложены законодательные планы правительства. Ожидается, что она будет содержать, на тщательно продуманном дипломатическом языке, утверждение суверенитета Канады.

После того как Америка обрела независимость от Великобритании, Канада оставалась колонией до 1867 года, а затем продолжила свое существование как конституционная монархия с парламентской системой британского образца.

В последнее время король демонстрирует поддержку Канаде, в том числе демонстрируя канадские военные медали на груди, отмечает The Hill.

Ранее сообщалось, что Трамп может использовать военную и экономическую силу для приобретения Канады, что вызвало ответную реакцию Оттавы.