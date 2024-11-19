Король Иордании выступил на открытии сессии нового парламента

Тронная речь короля знаменует собой официальное начало работы нового состава парламента, включающего Палату представителей (нижняя палата) и Сенат (верхняя палата).

В своем выступлении монарх изложил ключевые направления национальной политики, подчеркнул важность реформ и высказался о текущих региональных вызовах.

Ключевые заявления

Политическая модернизация

Король выразил надежду, что новый парламент станет основой для реализации политических реформ, направленных на усиление роли программных партий, а также повышение участия женщин и молодежи в общественно-политической жизни. Он подчеркнул необходимость совместной работы парламента и правительства, основанной на принципах Конституции.

Фото: x.com/ RHCJO

Экономическое развитие

Абдалла II акцентировал внимание на важности продолжения реализации экономической модернизации. Он назвал основными целями раскрытие потенциала национальной экономики, ускорение роста и подготовку молодежи к профессиям будущего.

— Наша цель — обеспечить достойную жизнь, расширить возможности молодежи и подготовить ее к работе в будущем. Мы должны продолжить реализацию экономических реформ, чтобы раскрыть потенциал национальной экономики и добиться устойчивого роста, — заявил монарх.

Монарх также отметил необходимость реформы государственного управления для повышения эффективности и справедливости в предоставлении услуг гражданам.

Региональные вопросы

Король подтвердил приверженность Иордании защите Иерусалима и его святынь, подчеркнув значение хашимитской опеки.

— Иерусалим останется главным приоритетом Иордании под опекой Хашимитов, — заявил король.

Фото: x.com/ RHCJO

Что касается ситуации в секторе Газа, Абдалла II осудил агрессию и подчеркнул важность мирного урегулирования. Иордания, по его словам, продолжит гуманитарные усилия, включая отправку помощи и лечение пострадавших.

Национальные ценности

Король назвал человеческий капитал главным богатством Иордании и заявил, что страна будет продолжать следовать своим принципам, не поддаваясь влиянию внешних политик, противоречащих ее интересам.

— Иордания останется великой страной, благословенной родиной и искренним арабским лицом, — сказал он.

Открытие новой сессии парламента

После тронной речи состоялась церемония приведения к присяге новых членов парламента. В повестку дня вошли чтение королевских указов, выборы спикера и формирование постоянных комитетов.

Выступление короля Абдаллы II на открытии новой сессии парламента подчеркнуло стремление Иордании к политической и экономической модернизации, укреплению стабильности и защите национальных интересов. Монарх обозначил ключевые вызовы и направления развития, направленные на процветание страны и ее народа.

Церемониал

Церемониал короля Иордании во время тронных речей и других официальных мероприятий является отражением древних традиций, символизма и современной монархической культуры.

Ритуалы и церемониал подчеркивают важность Хашимитской династии, которая ассоциируется с защитой Иерусалима и исламских святынь, а также с единством арабского мира.

Фото: x.com/ RHCJO

За несколько дней до своей речи Королевский Хашимитский двор опубликовал видео-превью к выступлению монарха.

تابعوا #خطاب_العرش السامي الذي سيلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاثنين 11.18.2024 في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين#الأردن pic.twitter.com/cgYpXpZg68 — RHC (@RHCJO) November 15, 2024

Прибытие короля Абдаллы II в сопровождении красного королевского кортежа — уникальная традиция Иордании. В этом кортеже используются ретро-автомобили и символы монархической власти, что подчеркивает торжественность события.

Фото: x.com/ RHCJO

При прибытии короля звучат 21 залп из артиллерийских орудий, что является традиционным знаком уважения к главе государства. Исполняется национальный гимн, а военный оркестр аккомпанирует другим торжественным моментам, подчеркивая связь с вооруженными силами.

Король осматривает почетный караул, что символизирует уважение к армии и ее значению для страны.

Фото: x.com/ RHCJO

Речь короля произносится в главном зале Национального собрания, который оформлен в традиционном стиле, подчеркивающем единство между королем, парламентом и народом.

Ранее Абдалла II во время встречи в Аммане с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил, что его страна не станет полем битвы для региональных конфликтов, а также подчеркнул необходимость региональной деэскалации.