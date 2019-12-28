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Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн выразил соболезнования Президенту и народу Казахстана

28 Декабря 2019 20:15
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Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн выразил соболезнования Президенту и народу Казахстана

АММАН. КАЗИНФОРМ - Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн Хусейн направил Президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами крушения пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Иорданское государственное информагентство «Петра».

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Его Величество Король Абдалла-II ибн Хусейн аль-Хашими в своей телеграмме выразил искренние соболезнования и сочувствие Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и семьям жертв этого трагического инцидента. Он выразил пожелание о скорейшем выздоровлении граждан Казахстана из числа пассажиров, получивших ранения различной степени тяжести.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



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Ключевые слова: Происшествия, Иордания, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Ризабек Джумажанов

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