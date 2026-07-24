«Корочки для галочки»: в суде по делу о взрыве в Щучинске заявили о фиктивном обучении сотрудников АЗС

В Бурабайском районном суде завершился допрос свидетелей по делу о взрыве в кафе «Центр плова Loft» в Щучинске, унесшем жизни 12 человек. Во время заседания прокуратура сообщила, что проверка выявила нарушения в работе организации, проводившей обучение по промышленной безопасности, а показания свидетелей подтвердили: сотрудники АЗС получили удостоверения без фактического обучения и сдачи экзаменов, передает корреспондент Kazinform.

В ходе судебного заседания заместитель прокурора Бурабайского района Нурсултан Досполов огласил ответ управления промышленной безопасности ДЧС Астаны на представление, внесенное специальными прокурорами по итогам служебного расследования в отношении ТОО «АзияПромБез», специализирующегося на аттестации предприятий, охране труда и обучении.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Согласно документу, по результатам внеплановой проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 43 250 тенге. Кроме того, действие аттестата компании было приостановлено на один месяц — до 8 июля 2026 года.

В ДЧС также пояснили, что действующее законодательство не предусматривает административной ответственности должностных лиц по статье 299 КоАП в подобных случаях.

— По п. 4 представления сообщаем, что управление в соответствии с положением Закона «О гражданской защите» не наделено полномочиями по признанию недействительным протокола заседания экзаменационной комиссии от 11 сентября 2025 года и аннулированию удостоверений, выданных на его основании, поскольку не участвует в организации обучения, реализации программ подготовки и не осуществляет подготовку лиц для эксплуатации опасных производственных объектов, также не участвует в заседаниях экзаменационных комиссий, — говорится в ответе.

Также отмечается, что с сентября 2024 года процедура выдачи аттестатов на право проведения работ в области промышленной безопасности была существенно ужесточена. Если ранее они выдавались на основании заключения частной экспертной организации, теперь же разрешительный контроль осуществляется с целью определения соответствия услуг получателя предъявляемым требованиям, в соответствии со ст. 51 закона РК «О разрешениях и уведомлениях», на основаниях результатов заключения о соответствии и несоответствии услугополучателя предъявляемым требованиям, выданного специалистами территориального подразделения уполномоченного органа. Кроме того, с 1 января 2026 года вступили в силу поправки, предусматривающие проверки организаций на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям по уже выданным аттестатам. Разработан и утвержден график проведения проверок на 2026–2028 годы.

Комментируя результаты допроса свидетелей, адвокат одного из подсудимых заявил, что их показания полностью подтверждают выводы следствия.

— Свидетели из числа операторов и кассиров АЗС подтвердили, что обучение по промышленной безопасности и технике безопасности фактически не проводилось. Несмотря на это, работникам были выданы удостоверения о прохождении обучения и успешной сдаче экзамена, — отметил адвокат.

Это означает, что к работе были допущены сотрудники, которые по закону должны были пройти обучение и подтвердить свои знания. Вместо этого принимались люди самых разных специальностей, при этом среди них не было ни одного специалиста с профильным образованием в области промышленной безопасности.

Судья Асель Ильясова объявила о завершении допроса свидетелей. Следующее заседание состоится 29 июля. На нем будут исследованы письменные доказательства по делу.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Первоначально сообщалось о гибели шести человек. Позже число погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 12.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Также стало известно о задержании владельца кафе «Центр плова».

Также прокуратурой Акмолинской области сообщалось, что расследование пожара в кафе «Центр плова Loft» завершено и дело передано в суд.