Коробка с шансом: почему лутбоксы и мистери-боксы не считаются казино

Где обычная покупка превращается в игру на удачу и какие вопросы к таким механикам возникают у юристов и покупателей, разбирался корреспондент агентства Kazinform.

В последние годы «коробка с сюрпризом» стала одной из самых заметных моделей продаж. В играх она помогает разработчикам зарабатывать не только на самой покупке или подписке, но и на постоянном желании игрока испытать удачу — открыть еще один кейс, сделать еще одну попытку выбить редкий предмет. За пределами игр похожая логика ушла в маркетплейсы и соцсети. Там уже не геймеры охотятся за скинами, а обычные покупатели заказывают мистери-боксы с косметикой, напитками, гаджетами или аксессуарами. Кто-то рассчитывает получить товар дороже уплаченной суммы, а кто-то просто хочет попробовать что-то новое — случайный шоколад, набор сладостей, необычный напиток или другую подборку, где интересен не только результат, но и сам момент распаковки.

Что такое лутбоксы и мистери-боксы

Лутбокс — это виртуальная коробка или кейс с неизвестным содержимым внутри игры. Игрок покупает его за реальные деньги, бонусы или внутриигровую валюту, открывает и только потом узнает, что ему выпало. Это может быть обычный костюм для персонажа, редкий скин оружия, карточка сильного футболиста, эмоция, предмет для прокачки или другой цифровой бонус.

Главная особенность в том, что игрок почти всегда что-то получает. Но ценность дропа заранее неизвестна. Отсюда и главная проблема — допустим, человек хочет редкий скин, который выпадает с очень маленькой вероятностью. Он покупает кейс, но получает обычный предмет, не тот, который он хотел. Затем еще один и еще один. Формально каждая покупка закончилась выдачей товара, но психологически игрок не удовлетворен покупкой, ведь он шел не за обычным предметом, а за шансом выбить нечто конкретное желаемое.

Мистери-бокс устроен похожим образом, только в обычной торговле. Это коробка-сюрприз с маркетплейса, из Instagram-магазина или отдельного сайта. Покупателю обещают случайный набор косметики, аксессуаров, канцелярии, электроники или товаров дороже цены покупки. Он платит фиксированную сумму, но точный состав посылки узнает уже после получения.

Сам по себе сюрприз не проблема, особенно учитывая, что люди покупают товар, где неопределенность является его главной особенностью. Но в отличие от цифрового лутбокса, где выпадение предмета происходит внутри игры по заданному алгоритму, а шанс на успех прописан четко в процентах, мистери-бокс собирает живой продавец и он сам решает, что положить в коробку, кому ее отправить и как описать товар на витрине. Хорошим мистери-боксом можно считать тот, когда покупателю заранее объясняют, что внутри будет, например, пять товаров для ухода, общая стоимость не ниже 10 тысяч тенге, а конкретные позиции выбираются случайно. Здесь человек понимает, за что платит. Плохим же — когда на обложке показывают смартфон, наушники и часы, в описании обещают шанс получить iPhone, а большинству покупателей приходит дешевая мелочь. В таком случае коробка уже выглядит не как продажа понятного набора, а как попытка продать надежду на крупную удачу.

Почему это не всегда азартная игра

В казахстанском законе об игорном бизнесе азартная игра описывается через риск, выигрыш и соглашение на исход события. Отдельно закон называет виды деятельности в сфере игорного бизнеса: казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. Из этой статьи видно, что предмет нашего интереса в этом перечне официально не обозначен.

То есть, для юридической оценки важен не только сам факт присутствия случайности. Не стоит забывать, что она есть и в киндер-сюрпризе, и в наборе случайных наклеек из вашего детства. Вопрос в другом — платит ли человек именно за ставку, есть ли имущественный выигрыш и можно ли получить его как деньги или самостоятельную ценность.

Обычный лутбокс чаще защищают такой логикой — игрок покупает часть игрового контента, а не билет в казино. Выпавший предмет остается внутри игры, используется для персонажа или коллекции и обычно не может быть официально обменян на деньги. Именно тот факт, что в большинство игр можно внести деньги, но невозможно их вывести и не дает приравнять лутбоксы к казино. Даже если человеку не выпала желанная вещь, он не проиграл в чистом виде — он в любом случае получил цифровой товар, который оплатил.

С мистери-боксом похожая история. Если продавец отправляет реальную коробку с товарами, а условия заранее описаны, это выглядит как купля-продажа с элементом случайности. Покупатель не угадывает исход матча и не крутит рулетку, а получает посылку. Может ли человек оказаться недовольным, если получит Mars вместо Snickers? Безусловно. Будет ли рад, получив любимую шоколадку? Однозначно. По логике вещей именно такую эмоцию должен продавать мистери-бокс, а не шанс стать миллионером.

Где проходит опасная граница

Ситуация меняется, когда случайность становится главным товаром. Если лутбокс можно покупать за деньги, а выпавшие предметы затем свободно продавать другим игрокам или выводить в реальные деньги, у схемы появляется приз с имущественной ценностью. Тогда аргумент, что это просто развлечение внутри игры, становится слабее, а сама игра с юридической точки зрения может расцениваться просто как платформа для онлайн-казино.

В мистери-боксах грань проходит иначе. Например, когда продавец не гарантирует понятный минимум, но активно показывает дорогие призы. Например, коробка стоит 5000 тенге, в рекламе обещают шанс на смартфон, но не указано, сколько таких смартфонов есть, как определяется победитель, что получат остальные и соответствует ли содержимое цене. Здесь вопросы могут возникнуть уже не только к азарту, но и к рекламе, правам потребителей и признакам лотереи.

Закон о защите прав потребителей дает покупателю право на полную, достоверную и своевременную информацию о товаре и продавце. Для мистери-бокса это означает только одно — загадкой может быть цвет, модель или сочетание предметов, но не сама суть покупки. Покупатель должен понимать, что ему точно отправят, кто продавец, как вернуть товар и за что именно он платит.

Если же деньги собирают фактически за шанс получить приз, а сам товар становится прикрытием, конструкция может приблизиться к лотерее. Закон о лотереях связывает ее с розыгрышем призового фонда, который выплачивается участникам в виде выигрыша. В Казахстане такая деятельность регулируется отдельно, поэтому обычный продавец не может просто назвать розыгрыш «сюрприз-боксом» и считать, что вопросов к нему не будет.

Как спорят об этом в мире

Мировая практика показывает, что единого ответа по лутбоксам до сих пор нет. Один из самых известных примеров — Бельгия. В 2018 году Комиссия по азартным играм изучила лутбоксы в нескольких популярных играх, включая FIFA 18, Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive, и пришла к выводу, что платные коробки в ряде случаев могут подпадать под законодательство об азартных играх. После этого Electronic Arts объявила, что перестанет продавать FIFA Points в Бельгии и с тех пор игроки больше не могли покупать за реальные деньги валюту для наборов Ultimate Team.

В Нидерландах похожий спор закончился иначе. Сначала местный регулятор посчитал, что наборы FIFA Ultimate Team требуют разрешения как азартная игра, и наложил на EA штраф. Но в 2022 году Государственный совет Нидерландов отменил это решение. Суд указал, что открытие наборов не является отдельной игрой, ведь они встроены в режим FIFA Ultimate Team, используются для составления команды и участия в матчах, а значит добавляют элемент случайности к более широкой игре, но сами по себе не превращают ее в азартную.

В Великобритании власти также не стали автоматически приравнивать лутбоксы к азартным играм. Там сделали акцент не на запрете, а на защите игроков. Теперь там дети не могут покупать платные лутбоксы без согласия родителей, а у всех остальных игроков должны быть понятные лимиты расходов и прозрачная информация о шансах выпадения предметов.

Что важно помнить покупателю

Учитывая популярность и распространенность такого формата, кажется, что современное общество принимает условия игры. В конечном итоге каждый сам решает, готов ли платить, ведь лутбокс может быть просто развлечением, а мистери-бокс — способом попробовать что-то новое или добавить интересный эффект сюрприза к подарку.

Юридически такая механика в Казахстане может не считаться азартной игрой. Но если эмоции становятся похожи на игру в казино, вам хочется открыть еще один кейс, потом еще один, кажется, что удача уже рядом, а остановиться все сложнее, то это повод задуматься. Даже если закон не называет это лудоманией, кошелек разницы чувствует.

Поэтому самый простой тест перед покупкой звучит так — будете ли вы довольны, если не выпадет главный приз. Если да, перед вами, скорее всего, обычная покупка с элементом сюрприза. Если нет, а весь интерес держится только на мысли вдруг повезет, лучше дважды обдумать такую покупку.

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