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    21:54, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Корма по израильской технологии планируют производить в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новый завод планируют построить в Карагандинской области на СЭЗ «Сарыарка». Проект по производству кормов для рыбы, птицы и скота реализует компания Virgin Soil Kz с участием инвесторов из Израиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об особенностях технологии рассказал учредитель компании Андрей Найман на встрече с акимом области Женисом Касымбеком.

    «Наше производство основано на многолетних исследованиях израильских и международных учёных в сфере гидропонной агрономии. Продукция будет экологически чистая. Для проращивания зелёного корма используются многоуровневые гидропонные установки собственной разработки. Корма будут разных видов – для рыбы, птицы и скота. Это уникальные коктейли, в которых очень много ингредиентов: злаковые, бобовые и другие культуры. Они содержат целый комплекс микроэлементов», – пояснил бизнесмен.


    Предполагается, что в пятиэтажном здании будут размещены многоуровневые комплексы по производству зелёных гранулированных кормов – своеобразные вертикальные грядки с гидропоникой.

    По словам Андрея Наймана, технология уникальная, аналогов производства в Казахстане нет. Подобный завод компания строит в Азербайджане.

    По сведениям инициаторов проекта, инвестиции составят 27 млрд тенге, будет создано около тысячи новых рабочих мест. Планируется, что мощности позволят производить до тысячи тонн корма в день.

    Под этот проект внесли изменения в специализацию СЭЗ. В ближайшее время компания Virgin Soil Kz пополнит список участников зоны. Определён земельный участок под строительство завода.

    «Мы получили огромную поддержку. В Карагандинской области созданы все условия для инвесторов. Оперативно решаются все вопросы. В скором времени сможем оформить землю. После проектирования начнём земельные работы. Готовы приступить к строительству уже в этом году. Самое важное – на территории СЭЗ есть все необходимые коммуникации, прямой доступ к железной дороге», – отметил Андрей Найман.


    Теги:
    Карагандинская область Строительство Экономика
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