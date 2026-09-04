Корейский инвестор заявил о многолетнем споре вокруг завода в Шымкенте

Южнокорейский инвестор Хон Чжи Чжон пытается вернуть контроль над бизнесом в Казахстане. Предприниматель утверждает, что с 2017 года не может добиться полного возмещения ущерба. С учетом потерь, связанных с утратой бизнеса, сегодня представители Hansol International LTD оценивают его более чем в $10,7 млн, передает корреспондент агентства Kazinform.

Генеральный директор АО «Hansol International LTD» Хон Чжи Чжон и юрист компании Наурызбай Ауезов изложили свою версию затяжного конфликта. По их словам, в 2015 году инвестор построил в Шымкенте завод по производству хлопчатобумажных перчаток.

По версии инвестора, впоследствии предприятие перешло к третьим лицам в результате незаконных действий тех, с кем он сотрудничал в Казахстане. Хон Чжи Чжон утверждает, что его удерживали в подвальном помещении, оказывали физическое и психологическое давление, вынудив подписать договор купли-продажи здания завода за 280 тыс. долларов. По его словам, рассчитались с ним деньгами, которые до этого были у него похищены.

— Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, уже много лет я вынужден обращаться в полицию, прокуратуру и суды, пытаясь вернуть свои инвестиции и добиться справедливого рассмотрения этого дела, — заявил Хон Чжи Чжон.

Представители компании уточнили и сумму требований. По их расчетам, с учетом невозмещенных средств и потерь, связанных с утратой бизнеса, речь идет уже о значительно большей сумме.

— Прямой ущерб составлял 2 миллиона 591 тысячу долларов. Из похищенных средств до настоящего времени не возмещены 700 тысяч 637 долларов. Кроме того, из-за потери бизнеса с 2016 года мы оцениваем ущерб еще в 10 миллионов долларов. В итоге общий ущерб на сегодняшний день составляет 10 миллионов 700 тысяч 637 долларов, — пояснил юрист АО «Hansol International LTD» Наурызбай Ауезов.

Фото: личный архив Н.Ауезова

Хронология судебных разбирательств

Уголовное производство по этому делу началось в 2017 году. В 2018 году специализированный уголовный суд тогдашней Южно-Казахстанской области назначил четырем фигурантам от пяти до шести лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. В 2020 году Аль-Фарабийский районный суд Шымкента приговорил еще одного соучастника к семи годам лишения свободы.

По словам Хон Чжи Чжона, уголовные дела в отношении К. Сулейманова, Д. Анаркулова, М. Хашимова и Т. Нарметова, которых он считает причастными к утрате активов компании, в разные годы прекращались либо пересматривались.

Отдельные претензии у представителей Hansol International LTD связаны с делом К. Сулейманова. Они считают, что после отмены Верховным судом ранее принятого судебного постановления обстоятельства дела требовали новой правовой оценки.

— Мы считаем прекращение уголовного дела в отношении Сулейманова незаконным. После отмены Верховным судом прежнего постановления, на наш взгляд, следствие должно было вновь дать оценку обстоятельствам дела и имеющимся материалам, — изложил позицию компании Наурызбай Ауезов.

Еще один спорный эпизод касается договоров на поставку строительных материалов между ИП и ТОО «KAZ Hansol Interkom LTD» на сумму 137,1 млн теңге. Ранее представители инвестора ставили под сомнение происхождение этих документов. Теперь юрист компании заявляет о фальсификации договоров и связывает их с последующим прекращением уголовного дела в отношении Д. Анаркулова.

— Мы считаем, что договоры на поставку строительных материалов были сфальсифицированы и использованы при принятии процессуального решения по делу Анаркулова. Именно поэтому мы не согласны с прекращением уголовного преследования и продолжаем его оспаривать, — заявил Наурызбай Ауезов.

Отдельные вопросы у потерпевшей стороны остаются и к рассмотрению дела М. Хашимова. Представители компании утверждают, что судебный процесс проходил без участия Хон Чжи Чжона как потерпевшего. Они также не согласны с решениями по заявленным отводам и считают, что при рассмотрении дела не были должным образом учтены ранее принятые судебные акты.

— Мы не согласны с тем, как рассматривалось дело Хашимова. Судебное разбирательство прошло без участия потерпевшего. Заявленные нами отводы, которые мы считали обоснованными, не были удовлетворены. Мы также обращали внимание на ранее принятое по делу апелляционное решение. По нашему мнению, все эти обстоятельства должны были получить надлежащую оценку, — заявил юрист компании.

В итоге постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 25 июня 2024 года оправдательный приговор в отношении М. Хашимова был оставлен без изменения.

В АО «Hansol International LTD» убеждены, что отдельные судебные и процессуальные решения по этому делу противоречат друг другу. В качестве одного из примеров Наурызбай Ауезов приводит решение Верховного суда 2019 года.

— В 2019 году Верховный суд признал одного из участников спора добросовестным владельцем предприятия. Позднее это постановление было отменено самим Верховным судом. По нашему мнению, после отмены судебного акта обстоятельства дела должны были получить дополнительную правовую оценку, однако этого не произошло, — заявил Наурызбай Ауезов.

Хон Чжи Чжон неоднократно обращался и в Генеральную прокуратуру. Результатами рассмотрения этих обращений инвестор и его представитель остались недовольны.

— Мы подробно излагали свою позицию и приводили доводы по каждому из спорных эпизодов. Однако считаем, что жалобы Хон Чжи Чжона были отклонены необоснованно, а поставленные в них вопросы требуют дополнительной проверки. Почему хищение 137 миллионов теңге в отношении пяти осужденных признается преступлением, тогда как в отношении Сулейманова, Анаркулова и Хашимова эти же деньги рассматриваются как предмет гражданско-правовых отношений? Мы считаем необоснованным прекращение уголовного преследования в отношении этих лиц и продолжаем добиваться пересмотра принятых решений, — заявил Наурызбай Ауезов.

Попытки взыскать ущерб

Компания пыталась взыскать материальный и моральный ущерб с государственных органов в судебном порядке. По словам Наурызбая Ауезова, исковые заявления направлялись в инвестиционный суд столицы и специализированный межрайонный экономический суд Астаны, однако обе инстанции вернули их, сославшись на неподсудность спора. Представители компании также заявляют, что суд Международного финансового центра «Астана» отказался принимать иск к производству.

— Мы использовали предусмотренные законодательством механизмы судебной защиты в Казахстане, однако добиться рассмотрения наших требований по существу в гражданских судах не удалось, — отметил Наурызбай Ауезов.

В своих обращениях Хон Чжи Чжон указывает, что является координатором по привлечению корейских инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса в Центральной Азии. Он утверждает, что был назначен на эту должность Парламентом Республики Корея. По словам инвестора, из-за затянувшегося спора он отказался поддержать около 250 инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью порядка 3 млрд долларов.

Представители Hansol International LTD надеются на урегулирование спора до проведения в сентябре 2026 года в Сеуле саммита «Центральная Азия — Республика Корея».

Для объективности журналистского расследования редакция агентства Kazinform направила официальные запросы в Генеральную прокуратуру, Верховный суд, Министерство иностранных дел и департамент полиции Шымкента.

Верховный суд: судебные акты остались без изменения

В Верховном суде сообщили, что позиция по делу изложена в судебных актах. Повторное обращение Хон Чжи Чжона не изменило выводов суда, поскольку заявитель не привел доводы, которые ранее не рассматривались, или вновь открывшиеся обстоятельства.

— Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 25 июня 2024 года приговор межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента от 16 октября 2023 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента от 27 декабря 2023 года в отношении Хашимова М.К. оставлены без изменения. Ходатайство потерпевшего Хон Чжи Чжона — без удовлетворения. Доводы потерпевшего о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также о нарушении его прав, исследованы в суде, и им дана правовая оценка. Основания принятого решения изложены в постановлении суда, — сообщила заместитель заведующего отделом пресс-службы Верховного суда Гульмира Муханбетжанова.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Генеральная прокуратура: нарушений закона не установлено

В Генеральной прокуратуре отметили, что процессуальные решения по обращениям Хон Чжи Чжона проверялись неоднократно. Нарушений закона при их принятии, по данным надзорного ведомства, не установлено.

— Все процессуальные решения по заявлениям Хон Чжи Чжона неоднократно проверялись прокурорами и судами (в отношении Сулейманова и Анаркулова уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления, Хашимов оправдан судом, Бикбаев осужден, его действия получили окончательную оценку суда и др.), нарушений закона при принятии указанных решений не установлено. В соответствии со статьями 105, 106 и 485 УПК Хон Чжи Чжон и его защитник вправе обжаловать процессуальные действия и решения органа уголовного процесса, если полагают, что их права нарушены. Дополнительно информируем, что в целях защиты прав иностранных инвесторов Генеральной прокуратурой на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения законности в сфере предпринимательской деятельности. В этой связи обращения иностранных инвесторов находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры, — сообщила заместитель начальника 2-й службы Генеральной прокуратуры Радимхан Дубаева.

Департамент полиции: оснований для новых следственных действий нет

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по заявлениям Хон Чжи Чжона расследовалось несколько уголовных дел. Часть материалов была направлена в суд. В полиции считают, что действиям фигурантов дана правовая оценка.

— В производстве следственного управления, а также управления собственной безопасности департамента полиции города Шымкента находился ряд уголовных дел по обвинениям Нарметова Б.Х., Юсупжанова Д. Х., Муминжанова Б.М., Фарниева Б.А., Бикбаева Р.Х. и Хашимова М.К., которые окончены производством с направлением в суд с обвинительными актами. Приговорами Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Южно-Казахстанской области от 05.03.2018 года, Межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента от 16.10.2023 года дана надлежащая правовая оценка действиям вышеуказанных граждан, — сообщил следователь управления следствия и дознания ДП Шымкента Олжас Мухамедин.

В полиции отдельно прокомментировали прекращение уголовного дела в отношении Д. Анаркулова.

— Уголовное дело, возбужденное по заявлению Хон Чжи Чжона 18.12.2022 года, прекращено за отсутствием в действиях Анаркулова Д. Ф. состава преступления, предусмотренного статьей 190, частью 4, пунктом 2) УК, иначе в порядке статьи 35, части 1, пункта 2) УПК. Имущественный спор касательно 137,1 млн теңге, возникший между Хон Чжи Чжоном и Анаркуловым Д. Ф., подлежит разрешению в гражданско-правовом порядке. Наряду с этим при производстве предварительного следствия в отношении граждан Нарметова Б.Х., Юсупжанова Д. Х., Муминжанова Б.М. и Фарниева Б.А. уголовное преследование прекращено за отсутствием в их действиях составов преступлений. Принятое процессуальное решение прокуратура города Шымкента утвердила. Оснований для производства дополнительных следственных действий не имеется, поскольку все доводы Хон Чжи Чжона проверены с дачей соответствующей правовой оценки действиям вышеуказанных граждан, — дополнили в ДП Шымкента.

МИД: обращение инвестора направляли в судебные органы

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в 2023 году обращение Хон Чжи Чжона, поступившее через Посольство Республики Корея, было направлено по компетенции в судебные органы. При этом представители компании Hansol International LTD официально не обращались в Комитет по инвестициям МИД по проблемным вопросам.

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— В 2023 году в Министерство иностранных дел Республики Казахстан через Посольство Республики Корея в Республике Казахстан поступило обращение данного гражданина Республики Корея по вопросу предполагаемого нарушения его прав и с просьбой обеспечить открытое судебное разбирательство. В соответствии с установленным порядком обращение было направлено по компетенции в судебные органы. По итогам рассмотрения суд подтвердил, что осуществляет правосудие независимо в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а вмешательство в деятельность суда недопустимо. Полученные разъяснения были своевременно доведены до сведения Посольства Республики Корея, — отметили в МИД РК.

Отметим, что в Казахстане продолжают совершенствовать механизмы защиты инвесторов. 21 июля вступят в силу утвержденные Генеральной прокуратурой Правила формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов. В него будут включены вопросы, затрагивающие права двух и более инвесторов, проблемы, связанные с пробелами или противоречиями в законодательстве, которые невозможно решить в рамках одного индивидуального спора.