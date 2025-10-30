РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    10:47, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Корабли ВМС Казахстана готовы к зиме

    На Каспийском море завершается плановая подготовка кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан к предстоящей зиме, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    корамбли ВМС Казахстана
    Фото: Минобороны РК

    — Плавание в условиях низких температур требует перехода на зимний режим эксплуатации, включая использование зимнего топлива. Запасы горюче-смазочных материалов уже заготовлены, — говорится в сообщении. 

    В рамках подготовки проверена герметичность корпусных конструкций, иллюминаторов и люков, выполнена очистка и смазка палубных механизмов. Проведена очистка и консервация артиллерийских систем и установок малокалиберного вооружения.

    К зиме готовятся все типы кораблей ВМС — ракетно-артиллерийские корабли, патрульные и десантные катера, а также гидрографические суда. Параллельно ведутся работы по проверке швартовых, якорных и палубных устройств, а также подготовке приспособлений для отбивания льда.

    Особое внимание уделяется подготовке личного состава. Экипажи кораблей обеспечены зимним обмундированием, проведены испытания новых образцов теплой спецодежды и костюмов.

    Несмотря на сокращение количества выходов в море в зимний период, Военно-морские силы Казахстана продолжают в полном объеме выполнять свои основные задачи — обеспечивать безопасность и поддерживать благоприятную оперативную обстановку в казахстанском секторе Каспийского моря.

    — Зимняя подготовка — это не просто техническое обслуживание, а важнейшая часть боевой готовности морской техники. Мы обеспечиваем надежность кораблей, безопасность экипажей и способность выполнять задачи в любых погодных условиях, — отметил капитан 3 ранга Ермек Оспанов.

    Отметим, что всего на зимний период эксплуатации переведено свыше 100 единиц разных типов вооружения и военной техники Военно-морских сил Республики Казахстан.

    Каспийское море Минобороны РК Зима
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
