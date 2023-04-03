Корью заболели 73 человека в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировано 73 случая заболевания корью, из них семь - среди детей до одного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 3 апреля текущего года зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори, в том числе семь случаев среди детей до одного года, 38 случаев – среди детей от 1 до 4 лет, 15 случаев – это лица от 5 до 9 лет, семь случаев - дети в возрасте 10-14 лет, четыре случая - среди лиц в возрасте от 20 до 29 лет, два случая - среди взрослых», - сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

В структуре заболевших 34 случая составляют неорганизованные дети, 15 случаев - это дети, посещающие дошкольные организации, 15 случаев - среди учащихся школ, три случая - среди детей, которые посещают коррекционные или образовательные центры, четыре случая - это работники разных сфер услуг.

«Из 73 лабораторно подтвержденных случаев 56 случаев, или более 76,7%, своевременно не привиты против кори, в том числе 25 - по причине отказа родителей от вакцинации, 16 - по медицинским противопоказаниям, 7 - по не достижению прививочного возраста и 6 взрослых – с неизвестным иммунным статусом», - отметила Асель Калыкова.

Она добавила, что специалистами санэпидемслужбы совместно с медорганизациями во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия, установлены более 1400 контактных лиц, в том числе 713 взрослых и 691 ребенок в возрасте до 14 лет. Против кори из контактных лиц не вакцинировались 73 человека. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, проведены разъяснительная работа о мерах профилактики кори.

Ранее сообщалось, что заболеваемость корью резко возросла в Алматы.