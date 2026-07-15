Что даст Казахстану присоединение к Международной конвенции по медиации

В Пекине официальной делегацией Казахстана подписана Конвенция об учреждении Международной организации по медиации, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Присоединение к Конвенции открывает новые возможности для казахстанских медиаторов, включая расширение международного профессионального взаимодействия, обмен опытом, изучение лучших мировых практик и повышение квалификации.

Документ создает условия для внедрения современных подходов к урегулированию споров, совершенствования механизмов разрешения трансграничных конфликтов и дальнейшего развития института медиации в Казахстане.

Подписание Конвенции станет дополнительным вкладом в укрепление международного сотрудничества страны в сфере альтернативного разрешения споров, продвижение культуры диалога и мирного урегулирования конфликтов.

В дальнейшем Министерство совместно с заинтересованными государственными органами проведет необходимые внутригосударственные процедуры по ратификации Конвенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и продолжит работу по развитию института медиации и международного взаимодействия в данной сфере.

Всего Конвенцию подписали 45 государств.

Напомним, Конвенция об учреждении Международной организации по медиации, которая предусматривает присоединение Казахстана к данной организации была подписана по итогам переговоров министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

