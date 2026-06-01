Концерт к 250-летию независимости США оказался под угрозой

Президент США Дональд Трамп предложил вместо праздничного концерта Freedom 250, посвященного 250-летию Америки, провести митинг под лозунгом «Сделаем Америку снова великой», после того как многие из заявленных к выступлению артистов отказались от участия, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Freedom 250 — организационный проект, занимающийся проведением крупных мероприятий к 250-летию США.

В концертных мероприятиях Freedom 250, которые пройдут с 25 июня по 10 июля на Национальной аллее, должны были выступить такие артисты, как Мартина Макбрайд, Моррис Дэй и группа The Time, The Commodores и Брет Майклс из группы Poison — все они впоследствии снялись с программы.

Американская певица Мартина Макбрайд объяснила, почему решила не участвовать в мероприятии, написав в сообщении в социальных сетях, что ей предложили выступить на «беспартийном мероприятии, но это оказалось обманом».

Тем не менее некоторые артисты, в том числе Vanilla Ice, Milli Vanilli, Flo Rida, заявили, что все еще планируют выступить на Freedom 250.

Американский рэпер Vanilla Ice заявил, что не откажется от участия в мероприятии, написав в социальных сетях: «Это не политическая платформа. Это празднование дня рождения Америки».

Трамп в социальных сетях назвал артистов, отказавшихся от участия в мероприятии, «третьесортными» и заявил, что сам произнесет речь, которая сплотит США.

— Я понимаю, что у артистов сейчас «нервозность» из-за предстоящего выступления, поэтому я подумываю о том, чтобы пригласить самую популярную звезду в мире, человека, собирающего гораздо больше зрителей, чем Элвис в расцвете сил, и делающего это без гитары, человека, который любит нашу страну больше всех на свете, и человека, которого некоторые называют величайшим президентом в истории Дональда Трампа, чтобы он занял место этих высокооплачиваемых, третьесортных «артистов» и произнес важную речь, сплотив страну, как я это делал с тех пор, как стал президентом! , — написал он в Truth Social.

Позже глава Белого дома написал в другом посте в социальных сетях, что мероприятие следует отменить и заменить митингом.

— Вместо того чтобы приглашать переоцененных певцов, чью музыку никто не хочет слушать, и которые только и делают, что жалуются, мы должны устроить гигантский митинг «Сделаем Америку снова великой» в честь 250-летия независимости США. Отмените его, — заявил Трамп.

Белый дом поддерживает ряд мероприятий Freedom 250 в ознаменование годовщины независимости США.

В их число входят бой UFC на Южной лужайке, Большая американская государственная ярмарка в июне и июле, а также гонка Гран-при в столице США в августе.

США также выпустят ограниченное количество памятных паспортов с портретом Трампа.