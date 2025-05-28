Концерт Дженнифер Лопес в Алматы состоится: матч «Кайрата» с «Женис» перенесли

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы состоится 10 августа 2025 года.

— С учетом высокой заинтересованности зрителей и международного значения мероприятия, стороны приняли решение о переносе матча Казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» — «Женис» на 21 сентября 2025 года. Это позволит обеспечить проведение концерта Дженнифер Лопес в ранее анонсированные сроки и сохранить комфортные условия как для футбольной, так и для культурной аудитории, — говорится в совместном заявлении.

При этом еврокубковые матчи футбольного клуба «Кайрат», назначенные на 7 и 12 августа, остаются без изменений и будут проведены в соответствии с ранее объявленным графиком.

— Мы выражаем благодарность руководству ФК «Кайрат» за конструктивный диалог, открытость к сотрудничеству и уважение к интересам города и его жителей. Также благодарим Федерацию футбола Казахстана, руководство футбольного клуба «Женис», Дирекцию спортивных сооружений города Алматы и все профильные службы, поддержавшие координацию и логистику проекта. Мы убеждены, что такие совместные решения способствуют развитию Алматы как туристического центра, — отметили организаторы концерта.

Билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы поступят в продажу 28 мая в 10:00 на сайте ticketon.kz.

Напомним, вчера, 21 мая, организаторы сообщили, что 10 августа в Алматы состоится второй концерт мировой поп-звезды Дженнифер Лопес.

Позже футбольный клуб «Кайрат» заявил, что 10 августа Центральный стадион не может быть использован для концерта Дженнифер Лопес из-за занятости площадки официальными матчами и подготовкой к еврокубкам.