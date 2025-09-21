Концерт Backstreet Boys в Астане: что важно знать перед началом

Начало концерта в 19:30. Однако организаторы рекомендуют прийти на стадион заранее, минимум за 2 часа, во избежание очередей.

Также компанией «Астана Концерт» был объявлен дресс-код — Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.

Для удобства зрителей будут организованы специальные шаттл-автобусы. Они будут курсировать с 16:00 часов до стадиона «Астана Арена» с пяти точек сбора:

парковки «Столичного цирка»;

парковки мечети «Хазрет Султан»;

парковки СК «Казахстан» по улице К.Сатпаева;

парковки Центрального парка;

парковка у мечети «Бас Мешіт».

Для входа на концерт можно распечатать билет или использовать электронную версию. Билеты не обмениваются на кассе, их необходимо предъявить контролеру на входе.

При посещении мероприятия организатор вправе потребовать любой удостоверяющий документ для проверки принадлежности билета.

При покупке электронных билетов у спекулянтов или «с рук» — они считаются недействительными. Билет без QR-кода считается недействительным.

На стадион также запрещается проносить с собой еду и напитки. Внутри будет работать фудкорт.

Проход на территорию мероприятия осуществляется исключительно через вход, соответствующий зоне или сектору, указанному на билете. Попытка пройти через другой вход будет невозможна.



Схема входов:



1. Сектор E — со стороны проспекта Кабанбай Батыра;



2. GOLD и SILVER STANDING — напротив ЖК Inju Arena 2;



3. Сектор N — напротив ЖК «CHAMPION»;



4. PLATINUM STANDING— со стороны проспекта Туран, напротив ЖК CHAMPION Блок 2;



5. Сектор W (вход 1) — со стороны проспекта Туран, ближе к сектору NW;



6. Сектор W (вход 2) — со стороны проспекта Туран, напротив ЖК Buqar Juray 3.



Ранее сообщалось, что на концерт Backstreet Boys в Астану, по данным акимата столицы, приедут более 12 тысяч туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.