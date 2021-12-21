Контроль за вырубкой хвойных деревьев усилили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в предновогодний период с 17 по 31 декабря на территории Иле-Алатауского Национального парка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным начальника управления полиции Бостандыкского района Думана Аухадиева, ОПМ проводится с целью пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев.

«В период проведения ОПМ будет обеспечено проведение комплекса целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, а также выявление незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических и уголовных правонарушений», – резюмировал Думан Аухадиев.