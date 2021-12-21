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19:35
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Контроль за вырубкой хвойных деревьев усилили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в предновогодний период с 17 по 31 декабря на территории Иле-Алатауского Национального парка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным начальника управления полиции Бостандыкского района Думана Аухадиева, ОПМ проводится с целью пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев.
«В период проведения ОПМ будет обеспечено проведение комплекса целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, а также выявление незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических и уголовных правонарушений», – резюмировал Думан Аухадиев.
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