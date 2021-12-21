+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Контроль за вырубкой хвойных деревьев усилили в Алматы

21 Декабря 2021 19:50
Поделиться:
Контроль за вырубкой хвойных деревьев усилили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в предновогодний период с 17 по 31 декабря на территории Иле-Алатауского Национального парка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Проекционный пешеходный переход тестируют в Петропавловске
Костанайские полицейские нашли заблудившегося в степи мужчину 93 «умных» светофора заработали в Алматы Иманбек выпустил ремикс специально для Сoca-Сola Казахстан

По данным начальника управления полиции Бостандыкского района Думана Аухадиева, ОПМ проводится с целью пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев.

«В период проведения ОПМ будет обеспечено проведение комплекса целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, а также выявление незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических и уголовных правонарушений», – резюмировал Думан Аухадиев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #МВД РК   #Новый год  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Проекционный пешеходный переход тестируют в Петропавловске
Костанайские полицейские нашли заблудившегося в степи мужчину
93 «умных» светофора заработали в Алматы
Иманбек выпустил ремикс специально для Сoca-Сola Казахстан
Популярное
1 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
2 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
3 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
4 Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
5 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
6 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Читайте также
Пробивка проспекта Абая и открытие крупной развязки в Алматы: улучшилась ли пропускная способность
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив