Контроль за прибывающими из стран Европы и России усилили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы усилили контроль за прибывающими из стран Европы и России. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга РСК главный санврач города отметил, что в Российской Федерации зафиксирован очередной рост заболеваемости. Антирекорды по ковиду установлены в европейских и прибалтийских странах.

По словам Жандарбека Бекшина, специалисты-эпидемиологи управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и медработники усилили контроль за прибывающими из этих стран в международный аэропорт Алматы.

Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором – тепловизором, который регистрирует повышенную температуру. Связано это с усилением мер безопасности.

«Резко осложнилась ситуация в Российской Федерации, мы усилили контроль также за прибывающими из Европы, там сейчас резкий рост заболеваемости. Зафиксированы антирекорды в Румынии, Великобритании , прибалтийских странах. Населению необходимо с полной серьезностью отнестись к циркулирующему в настоящее время дельта-варианту. Если прежде превалировал такой симптом КВИ, как диарея, то сегодня к нему прибавился нейротоксический синдром, это ухудшение памяти. Бывает, что пациенты при поступлении в больницу теряют сознание. Поражается головной мозг, переболевшего человека преследует постковидный синдром», - сообщил Ж. Бекшин.

Он добавил, что в зоне риска по-прежнему люди преклонного возраста, которые переносят недуг сложнее. Кроме того, Бекшин призвал не откладывать вакцинацию, ограничить посещение мест массового скопления людей, ночных клубов, ресторанов, проведение домашних мероприятий.