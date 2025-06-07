Контроль за оборотом оружия усилили в Шымкенте
В Шымкенте проходит акция по выкупу и добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Помимо этого, правоохранители проводят проверки среди владельцев легального оружия на соблюдение условий хранения и сроков перерегистрации, передает корреспондент агентства Kazinform.
За добровольную сдачу оружия предусмотрена денежная компенсация. Размер выплаты зависит от технического состояния каждого образца и определяется комиссией в установленном порядке.
Как отметили в департаменте полиции Шымкента, граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.
Сотрудники полиции также осуществляют выездные проверки зарегистрированных владельцев оружия по месту жительства. Особое внимание уделяется соблюдению условий хранения, наличию необходимых документов и своевременной регистрации оружия.
— Призываем всех владельцев оружия строго соблюдать требования законодательства. Это важно не только для обеспечения правопорядка, но и для сохранения личной и общественной безопасности, — заявили в ДП Шымкента.
Нарушители, допустившие несоблюдение требований к хранению и учету оружия, будут привлечены к административной ответственности согласно статьям 484 и 486 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Отметим, за последние три года жители Казахстана добровольно сдали почти 4 тысячи единиц оружия. Однако в Алматы и Алматинской области в последнее время снова фиксируют преступления с его применением.