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    03:00, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Контроль за оборотом оружия усилили в Шымкенте

    В Шымкенте проходит акция по выкупу и добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Помимо этого, правоохранители проводят проверки среди владельцев легального оружия на соблюдение условий хранения и сроков перерегистрации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Контроль за оборотом оружия усилили в Шымкенте
    Фото: ДП Шымкента

    За добровольную сдачу оружия предусмотрена денежная компенсация. Размер выплаты зависит от технического состояния каждого образца и определяется комиссией в установленном порядке.

    Как отметили в департаменте полиции Шымкента, граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.

    Сотрудники полиции также осуществляют выездные проверки зарегистрированных владельцев оружия по месту жительства. Особое внимание уделяется соблюдению условий хранения, наличию необходимых документов и своевременной регистрации оружия.

    — Призываем всех владельцев оружия строго соблюдать требования законодательства. Это важно не только для обеспечения правопорядка, но и для сохранения личной и общественной безопасности, — заявили в ДП Шымкента.

    Нарушители, допустившие несоблюдение требований к хранению и учету оружия, будут привлечены к административной ответственности согласно статьям 484 и 486 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    Отметим, за последние три года жители Казахстана добровольно сдали почти 4 тысячи единиц оружия. Однако в Алматы и Алматинской области в последнее время снова фиксируют преступления с его применением.

    Теги:
    Регионы Шымкент Борьба с преступностью Криминал Оружие
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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