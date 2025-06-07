Контроль за оборотом оружия усилили в Шымкенте

За добровольную сдачу оружия предусмотрена денежная компенсация. Размер выплаты зависит от технического состояния каждого образца и определяется комиссией в установленном порядке.

Как отметили в департаменте полиции Шымкента, граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.

Сотрудники полиции также осуществляют выездные проверки зарегистрированных владельцев оружия по месту жительства. Особое внимание уделяется соблюдению условий хранения, наличию необходимых документов и своевременной регистрации оружия.

— Призываем всех владельцев оружия строго соблюдать требования законодательства. Это важно не только для обеспечения правопорядка, но и для сохранения личной и общественной безопасности, — заявили в ДП Шымкента.

Нарушители, допустившие несоблюдение требований к хранению и учету оружия, будут привлечены к административной ответственности согласно статьям 484 и 486 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Отметим, за последние три года жители Казахстана добровольно сдали почти 4 тысячи единиц оружия. Однако в Алматы и Алматинской области в последнее время снова фиксируют преступления с его применением.