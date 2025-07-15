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    20:04, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Контроль за оборотом древесины оцифруют в Казахстане

    Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о мерах по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    древесина
    Фото: freepik

    Он отметил, что нынешние объемы заготовки древесины значительно ниже, чем в 1990–2000-х годах, и говорить о масштабной вырубке сегодня некорректно.

    — Наибольшие объёмы заготовки приходились на начало 1990-х и 2000-е годы, когда фиксировались случаи умышленных поджогов и другие нарушения. Сегодня, по сравнению с тем периодом, объёмы заготовки древесины значительно сократились. Это стало возможным благодаря существенному ужесточению уголовной и административной ответственности, — сказал Ерлан Нысанбаев в в интервью студии Jibek Joly.

    Однако, как подчеркнул министр, важнее не только ограничивать вырубку, но и обеспечить прозрачность всего процесса оборота древесины. Для этого Казахстан планирует внедрить современную цифровую систему отслеживания древесины по аналогии с международными примерами.

    — Мы уже изучили международный опыт. В частности, была организована поездка в Беларусь, где специалисты ознакомились с системой маркировки древесины. Эта система позволяет отслеживать путь древесины — от места заготовки до точки реализации. В Беларуси это дало возможность полностью исключить незаконный оборот древесины, — сказал министр.

    Подобные системы успешно работают и в других странах. Казахстан также движется в этом направлении.

    — Мы также начали разработку собственной информационной системы. Буквально месяц назад специалисты от Министерства цифровизации, если не ошибаюсь, совместно с нашими сотрудниками выезжали для изучения такого опыта. Сейчас ведётся рабочий процесс по созданию системы, которая позволит обеспечить полную прослеживаемость древесины и исключить её незаконное использование, — сообщил глава Минэкологии.

    Теги:
    Экология Минэкологии и природных ресурсов JIBEK JOLY Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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