Контроль за оборотом древесины оцифруют в Казахстане

Он отметил, что нынешние объемы заготовки древесины значительно ниже, чем в 1990–2000-х годах, и говорить о масштабной вырубке сегодня некорректно.

— Наибольшие объёмы заготовки приходились на начало 1990-х и 2000-е годы, когда фиксировались случаи умышленных поджогов и другие нарушения. Сегодня, по сравнению с тем периодом, объёмы заготовки древесины значительно сократились. Это стало возможным благодаря существенному ужесточению уголовной и административной ответственности, — сказал Ерлан Нысанбаев в в интервью студии Jibek Joly.

Однако, как подчеркнул министр, важнее не только ограничивать вырубку, но и обеспечить прозрачность всего процесса оборота древесины. Для этого Казахстан планирует внедрить современную цифровую систему отслеживания древесины по аналогии с международными примерами.

— Мы уже изучили международный опыт. В частности, была организована поездка в Беларусь, где специалисты ознакомились с системой маркировки древесины. Эта система позволяет отслеживать путь древесины — от места заготовки до точки реализации. В Беларуси это дало возможность полностью исключить незаконный оборот древесины, — сказал министр.

Подобные системы успешно работают и в других странах. Казахстан также движется в этом направлении.