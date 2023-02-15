Контроль за информационной безопасностью усилили в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений Алматы школьники на уроке просматривали порно. Прокуроры города провели анализ защищенности учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые органами меры по блокировке таких сайтов, практически ежедневно создаются новые. Учитывая это, прокуратурой Алматы предложено усилить и пересмотреть работу по мониторингу такого контента и недопущению распространения их среди учащихся», - проинформировали в надзорном органе.

По акту прокурорского надзора управлением образования принят специальный приказ, по которому на КГУ «Городской научный методический центр новых технологий в образований» возложена обязанность проведения мониторинга и формирования так называемого «черного списка».

«Выявленные запрещенные сайты будут вносится в корпоративную сеть «School net». Это позволит максимально минимизировать доступ учащихся к нежелательному контенту», - добавили в прокуратуре.

Сообщается, что по закону государственные органы должны принимать меры, направленные на недопущение доступа детей к запрещенному к просмотру контенту, распространяющих порнографию, культ жестокости и насилие, оскорбляющих человеческое достоинство, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений.