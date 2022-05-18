18 Мая 2022 10:00

Контроль над частными застройщиками усилят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Соответствующее поручение на аппаратном совещании дал глава региона. Абылкаир Скаков потребовал, чтобы информация о всех частных застройщиках, действующих на территории области, была максимально прозрачной и доступной для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

О ситуации с застройкой населенных пунктов в регионе доложил руководитель управления архитектуры и градостроительства Серик Абдрахманов. Он отметил, что обеспеченность проектами детальных планировок (ПДП) остается на низком уровне.

«Это приводит к несоблюдению линий застройки, - сказал выступающий. – В итоге мы получаем хаотичную точечную застройку, в которой не учитываются потребности окружающего района».

Во время рабочей встречи отметили и проблемы в сфере долевого строительства. Частные застройщики применяют практику реализации возводимых домов по договору бронирования в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом средства дольщиков находятся в теневом обороте, у потенциальных новоселов нет никаких гарантий, что они точно получат свои квадратные метры.

Абылкаир Скаков поручил акиму Павлодара провести совещание по соблюдению правил застройки с участниками рынка. По его мнению, во время строительства не должно происходить ущемление интересов собственников других зданий и жилых домов, пешеходов и автолюбителей. Также глава региона потребовал, чтобы акиматы городов и районов обеспечили на своих интернет-порталах доступ к информации о проектах по сооружению жилых домов.

«На сайтах государственных органов должна быть самая подробная информация о каждом частном застройщике и его проекте, - заявил аким области. - Потенциальный участник долевого строительства должен видеть, что у застройщика есть разрешительные документы и проектно-сметная документация».

Абылкаир Скаков напомнил, что из-за недобросовестности тех или иных строителей не должны страдать люди, а потому поручил сильнее контролировать все частные застройки. Кроме того, глава региона потребовал пристальнее изучать каждый строительный проект и смотреть на его соответствие принципам комплексной застройки.

Вместе с тем, по мнению главы региона, для дальнейшего системного подхода строительства многоквартирного жилья, соцобъектов и инфраструктурных проектов в городах необходимо усилить работы по разработке ПДП. Комплексная увязка проектов позволит определить основные планировочные параметры и соответствующие требования по обеспечению линий застроек, зон для обеспечения инженерных и магистральных коридоров, уличной квартальной застройки.

Фото Валерия Бугаева