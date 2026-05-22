Контроль над AI-инфраструктурой становится ключом к цифровому суверенитету — эксперт

Конкуренция на мировом рынке искусственного интеллекта все больше смещается от разработки моделей к борьбе за инфраструктуру. На первый план выходят вычислительные мощности, дата-центры и специализированные AI-чипы. На фоне переговоров Anthropic и Microsoft о возможном использовании собственных ускорителей эксперты говорят о формировании новой технологической гонки: ведущие IT-компании стремятся снизить зависимость от сторонних поставщиков и выстроить собственные экосистемы. Подробнее — в материале Kazinform.

IT-эксперт Темирлан Зиналабдин считает, что происходящие изменения свидетельствуют о переходе AI из категории прикладных технологий в основу цифровой экономики, где контроль над инфраструктурой становится фактором конкурентоспособности государств и компаний.

— Сегодня активно обсуждается новость о переговорах Anthropic и Microsoft вокруг AI-чипов. Это уже показатель того, как меняется рынок AI. Если раньше все обсуждали только модели и возможности нейросетей, то сегодня главный вопрос — где брать вычислительные мощности для их работы. Мир входит в этап, когда AI становится полноценной инфраструктурой экономики. И компании начинают понимать: недостаточно просто создать сильную модель, нужно еще обеспечить ее вычислениями, хранением данных и масштабируемостью. Поэтому крупнейшие игроки все активнее строят собственные AI-чипы и облачную инфраструктуру. Microsoft, Google, Amazon — все идут в этом направлении. И новость о том, что Anthropic рассматривает использование чипов Microsoft, показывает: рынок постепенно начинает уходить от зависимости от одного поставщика, — отметил он.

IT-эксперт подчеркивает, что сегодня дефицит вычислительных мощностей одна из главных проблем глобального AI-рынка.

— И именно поэтому Big Tech начинает вертикально интегрироваться: строить собственные дата-центры, создавать AI-ускорители, развивать облачные платформы. По сути, сейчас формируется новая цифровая инфраструктура мира, — говорит он.

По его мнению для Казахстана это одновременно и вызов, и возможность.

— Сейчас уже недостаточно просто говорить о цифровизации. Вопрос в том, есть ли у страны собственные вычислительные мощности, облачная инфраструктура, AI-компетенции и специалисты. Мы видим, что интерес к этим направлениям в стране растет. Бизнес начинает понимать, что AI невозможно внедрять в серьезных масштабах без надежной облачной среды и современной инфраструктуры. И это уже не теория будущего — это практический запрос рынка. AI становится вопросом не только технологий, но и экономики, — считает эксперт.

Темирлан Зиналабдин подчеркнул, что AI сегодня — это не просто чат-боты или генерация изображений, а вопрос конкурентоспособности экономики, скорости развития бизнеса и в определенной степени цифрового суверенитета стран.

