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Контроль на дорогах усилят в Алматы

4 Ноября 2021 14:02
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Контроль на дорогах усилят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы с 8 по 17 ноября проведет масштабную отработку на дорогах мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с проведением оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» патрульные полицейские Алматы усилят контрольно-профилактическую деятельность, надзор за дорожным движением. В дни проведения ОПМ личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы, при этом будет увеличена плотность нарядов. Основной целью проводимого мероприятия является обеспечение порядка и безопасности участников дорожного движения на дорогах, пресечение нарушений правил дорожного движения, выявление водителей, игнорирующих требования ПДД», – рассказал первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков.

В ходе широкомасштабной отработки полицейскими будут пресекаться факты эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, подложными регистрационными номерными знаками, факты управления транспортом в состоянии опьянения, установки СГУ и проблесковых маячков, превышения установленной скорости движения, нарушений правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и другие нарушения правил дорожного движения.

«Кроме этого, на особом контроле будет находиться деятельность автобусных и таксомоторных парков. В связи с этим, запланированы внеплановые совещания с представителями городских автопредприятий, на которых будут обсуждаться ряд вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения», – добавил Алмасбеков.


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#Алматы   #Транспорт   #Безопасность  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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