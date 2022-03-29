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    22:09, 28 Март 2022 | GMT +6

    Контроль на дорогах усилен полицейскими в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дорогах Алматы полиция проводит локальные рейды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что патрульные усилили контрольно-профилактическую деятельность, надзор за дорожным движением.

    «Основной целью является обеспечение порядка и безопасности участников дорожного движения. И даже погодные условия не сделали водителей внимательнее и аккуратнее. Превышение скорости, создание аварийных ситуаций – это самые распространенные пункты нарушений. Задержаны были и любители «шумовых эффектов», пресекались факты эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, подложными регистрационными номерными знаками и СГУ», - отметили в ДП города.



    Сообщается, что сразу три грубых нарушения были выявлены полицейскими при остановке автомашины «Toyota»: установлены проблескиваемые маячки, в багажнике были две пары подложных госномеров, стекла имели тонировку.

    Стражи порядка еще раз напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Они призывают проявлять уважение друг к другу и осознавать ответственность.


    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Видео Алматы Правоохранительные органы
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