Контроль на автодорогах области Абай усилен из-за временных скоплений транспорта
Департамент полиции области Абай перешел на усиленный вариант несения службы на ряде участков автодорог, где наблюдались временные скопления пассажирского и грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий и ограничением движения, передает Kazіnform.
Пост в селе Калбатау (Жарминский район):
Здесь оставались:
- 70 грузовых автомобилей (70 человек),
- четыре рейсовых автобуса Зайсан–Семей (два водителя),
- Автобус Бахты–Семей — 30 пассажиров (в том числе три ребенка),
Автобус Маканчи–Семей — 38 пассажиров (один ребенок),
- Автобус Барлык-Арасан–Семей — 35 пассажиров (20 детей).
Как отметили в сообщении, пассажиры и водители отказались от размещения в пунктах временного размещения на базе молодежного ресурсного центра акимата Жарминского района.
Бескарагайский район
На въезде со стороны Павлодарской области оставались 37 грузовых автомобилей — водители также отказывались от размещения;
- На выезде в сторону Семея находилось 23 грузовых автомобиля.
Для граждан был подготовлен пунктах временного размещения на базе Бескарагайского колледжа.
В то же время на направлениях Семей–Калбатау и Семей–Павлодар скоплений транспорта не фиксировалось.
Полиция призывает граждан воздерживаться от дальних поездок, следить за сообщениями экстренных служб и выполнять указания сотрудников на дорогах.
