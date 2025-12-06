Контроль на автодорогах области Абай усилен из-за временных скоплений транспорта

Пост в селе Калбатау (Жарминский район):

Здесь оставались:

Автобус Бахты–Семей — 30 пассажиров (в том числе три ребенка),



Автобус Маканчи–Семей — 38 пассажиров (один ребенок), Автобус Барлык-Арасан–Семей — 35 пассажиров (20 детей).

Как отметили в сообщении, пассажиры и водители отказались от размещения в пунктах временного размещения на базе молодежного ресурсного центра акимата Жарминского района.

Бескарагайский район





На въезде со стороны Павлодарской области оставались 37 грузовых автомобилей — водители также отказывались от размещения; На выезде в сторону Семея находилось 23 грузовых автомобиля.



Для граждан был подготовлен пунктах временного размещения на базе Бескарагайского колледжа.



В то же время на направлениях Семей–Калбатау и Семей–Павлодар скоплений транспорта не фиксировалось.



Полиция призывает граждан воздерживаться от дальних поездок, следить за сообщениями экстренных служб и выполнять указания сотрудников на дорогах.

