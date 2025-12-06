РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:48, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Контроль на автодорогах области Абай усилен из-за временных скоплений транспорта

    Департамент полиции области Абай перешел на усиленный вариант несения службы на ряде участков автодорог, где наблюдались временные скопления пассажирского и грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий и ограничением движения, передает Kazіnform.

    Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили
    Фото: Pexels

    Пост в селе Калбатау (Жарминский район):

    Здесь оставались:

    • 70 грузовых автомобилей (70 человек),

    • четыре рейсовых автобуса Зайсан–Семей (два водителя),

    • Автобус Бахты–Семей — 30 пассажиров (в том числе три ребенка),

    • Автобус Маканчи–Семей — 38 пассажиров (один ребенок),

    • Автобус Барлык-Арасан–Семей — 35 пассажиров (20 детей).

    Как отметили в сообщении, пассажиры и водители отказались от размещения в пунктах временного размещения на базе молодежного ресурсного центра акимата Жарминского района.

    Бескарагайский район


    • На въезде со стороны Павлодарской области оставались 37 грузовых автомобилей — водители также отказывались от размещения;

    • На выезде в сторону Семея находилось 23 грузовых автомобиля.

    Для граждан был подготовлен пунктах временного размещения на базе Бескарагайского колледжа.

    В то же время на направлениях Семей–Калбатау и Семей–Павлодар скоплений транспорта не фиксировалось.

    Полиция призывает граждан воздерживаться от дальних поездок, следить за сообщениями экстренных служб и выполнять указания сотрудников на дорогах.

    Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 декабря. 

    Теги:
    Полиция Трассы Область Абай Непогода
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают