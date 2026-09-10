Контроль качества АИ-95 и АИ-98 на АЗС предложили ужесточить в Казахстане

Депутат Курултая Асхат Рахимжанов предложил ужесточить контроль за качеством топлива на пути от НПЗ до заправок и упростить водителям получение компенсации за ущерб от некачественного бензина, передает корреспондент агентства Kazinform.

С соответствующим запросом он обратился к Премьер-министру Олжасу Бектенову. Он отметил, что в интернете сейчас можно встретить много жалоб о резком ухудшении качества автомобильного бензина марок АИ-95 и АИ-98.

— После заправки автомобили начинают работать нестабильно: выходят из строя форсунки, свечи зажигания, катализаторы и другие дорогостоящие узлы. В отдельных случаях владельцам приходится платить за ремонт от 200 до 600 тысяч теңге — для многих семей это серьезный удар по бюджету, — сказал депутат.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

По его словам, это не единичные случаи недобросовестной торговли. Власти уже выявляли случаи подмены топлива в ходе контрольных закупок в 2026 году. Для этого Рахимжанов привел статистику комитета технического регулирования и метрологии:

— В Алматы под видом бензина АИ-100 продавался продукт с превышением содержания серы более чем втрое, а в Кызылординской области под маркой АИ-95 реализовывался обычный АИ-92. И это далеко не единственные примеры — доля некачественных образцов ГСМ по итогам проверок остаётся значительной.

Также он отметил, что топливо может потерять свое качество еще при перевозке, хранении, перевалке и реализации. И от этого не застрахованы продукты, произведенные на модернизированных нефтеперерабатывающих заводах.

Несмотря на то, что за оборот некондиционных нефтепродуктов предусмотрена ответственность (часть 5 статьи 281 КоАП), по мнению депутата, этого недостаточно.

— На практике крайне сложно оперативно установить, на каком именно звене цепочки — у производителя, на нефтебазе, у перевозчика или на конкретной АЗС — произошло ухудшение качества топлива. А гражданин, чей автомобиль вышел из строя после заправки, фактически остается один на один с необходимостью доказывать причинно-следственную связь между качеством бензина и полученным ущербом, — обратил внимание Рахимжанов.

Поэтому депутат предлагает ужесточить государственный контроль за качеством нефтепродуктов. В частности, разрешить внезапный отбор проб на АЗС и нефтебазах без предварительного предупреждения, а также регулярно проводить контрольные закупки с обязательной лабораторной экспертизой.

— Второе — внедрить сквозную цифровую прослеживаемость каждой партии топлива: от производителя или импортера до конкретной заправки, с QR-кодом на АЗС, по которому потребитель сможет узнать происхождение и результаты лабораторного контроля топлива еще до покупки, — отметил депутат.

Еще одна инициатива касается ответственности участников рынка. Депутат считает, что отвечать за некачественное топливо должно конкретное звено цепочки, по вине которого оно потеряло свои характеристики, а не только конечный продавец. Он также предложил пересмотреть практику применения статьи 281 КоАП и усилить ответственность за оборот некондиционных нефтепродуктов с обязательным изъятием таких партий.

Рахимжанов также предложил создать открытый государственный реестр проверок качества топлива. В нем могут публиковать данные об АЗС, выявленных нарушениях и принятых мерах, чтобы водители могли учитывать эту информацию при выборе заправки.

— И шестое — создать реальный механизм защиты пострадавших граждан: упростить доказывание причинно-следственной связи и предусмотреть компенсацию расходов на диагностику и ремонт с последующим взысканием этих сумм с виновного участника цепочки, — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики проверяет качество бензина на Павлодарском нефтехимическом заводе после жалоб автовладельцев на проблемы, возникшие после заправки бензином АИ-95 и АИ-98.

Позднее в ПНПЗ сообщили, что проверка показала, что бензин марок АИ‑95 и АИ‑98 их производства соответствует требованиям техрегламента.

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