Контрафактную продукцию на сумму более 1,5 млн тенге изъяли в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 12 тысяч объектов промышленной собственности зарегистрировано в 2020 году в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

По данным ведомства, в 2020 году:

- зарегистрировано 12 016 объектов промышленной собственности (2019 – 11 679, 2018 – 11 561, 2017 –9 430);

-в Государственный реестр объектов авторского права внесено 6 881 объектов (2019 –6 184, 2018 –4 321, 2017 –3 282);

- территориальными органами юстиции на основании обращений правообладателей проведено 7 проверок по товарным знакам (г. Алматы – 3 проверки, Атырауская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская области – по 1 проверке).

Из незаконного оборота изъята контрафактная продукция на общую сумму 1 млн 729 тыс. 887 тенге.

По результатам 2020 года доля решений Апелляционного совета, не обжалованных в судебном порядке, составила 94,44%.