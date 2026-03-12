Контрафакт на 17 миллионов тенге изъяли в Казахстане в 2025 году
В 2025 году в Казахстане из незаконного оборота было изъято более 205 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму около 17 млн тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, органами юстиции в 2025 году вынесено 318 актов о назначении проверок, по результатам проверок выявлено 293 правонарушения.
— Согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях по факту незаконного использования чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара было возбуждено 303 дела, — сообщил Жумангарин.
К административной ответственности привлечено 294 лица. Сумма штрафов составила 32,8 млн тенге. Находятся на рассмотрении в суде 11 дел, прекращено одно. Из незаконного оборота изъято 205 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму 17 млн тенге.
Кроме того, органами внутренних дел в рамках ОПМ «Контрафакт» с 4 по 7 августа 2025 года из незаконного оборота изъято порядка 2 тыс. единиц продукции, запрещенной к свободному обращению, в том числе 1709 контрафактных CD-DVD дисков, 67 средств специальной техники и свыше 300 единиц иной запрещенной продукции.
В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 205 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих противоправную информацию. Материалы по ним были направлены в систему «Кибернадзор» Министерства культуры и информации для рассмотрения и принятия решений.
— Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с заинтересованными госорганами в 2025 году изъято 10,3 млн пачек табачных изделий, 10 млн готовой некурительной табачной продукции, 18 тыс. бутылок алкоголя, 611 спиртосодержащей жидкости, ликвидировано 29 заводов по производству алкогольной и 2 завода по производству табачной продукции, — проинформировал вице-премьер.
Также приняты меры по пресечению незаконной реализации электронных систем потребления табака. Выявлено и изъято почти 1 млн вейпов на 13 млрд тенге, пресечены крупнейшие каналы поставки.
Раскрыта схема поставки некурительных табачных изделий во все регионы страны, организованная 5 жителями Алматы. На арендованных складах хранения обнаружено 500 тыс. вейпов на 6,4 млрд тенге.
Департаментом экономической расследований по Павлодарской области расследуется дело в отношении ОПГ, которая осуществляла незаконный ввоз и реализацию вейпов. Изъято 154 тыс. вейпов на 2 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что организатор и пятеро участников ОПГ помещены под стражу.