Контрафакт на 17 миллионов тенге изъяли в Казахстане в 2025 году

По его словам, органами юстиции в 2025 году вынесено 318 актов о назначении проверок, по результатам проверок выявлено 293 правонарушения.

— Согласно статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях по факту незаконного использования чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара было возбуждено 303 дела, — сообщил Жумангарин.

К административной ответственности привлечено 294 лица. Сумма штрафов составила 32,8 млн тенге. Находятся на рассмотрении в суде 11 дел, прекращено одно. Из незаконного оборота изъято 205 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму 17 млн тенге.

Кроме того, органами внутренних дел в рамках ОПМ «Контрафакт» с 4 по 7 августа 2025 года из незаконного оборота изъято порядка 2 тыс. единиц продукции, запрещенной к свободному обращению, в том числе 1709 контрафактных CD-DVD дисков, 67 средств специальной техники и свыше 300 единиц иной запрещенной продукции.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 205 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих противоправную информацию. Материалы по ним были направлены в систему «Кибернадзор» Министерства культуры и информации для рассмотрения и принятия решений.

— Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с заинтересованными госорганами в 2025 году изъято 10,3 млн пачек табачных изделий, 10 млн готовой некурительной табачной продукции, 18 тыс. бутылок алкоголя, 611 спиртосодержащей жидкости, ликвидировано 29 заводов по производству алкогольной и 2 завода по производству табачной продукции, — проинформировал вице-премьер.

Также приняты меры по пресечению незаконной реализации электронных систем потребления табака. Выявлено и изъято почти 1 млн вейпов на 13 млрд тенге, пресечены крупнейшие каналы поставки.

Раскрыта схема поставки некурительных табачных изделий во все регионы страны, организованная 5 жителями Алматы. На арендованных складах хранения обнаружено 500 тыс. вейпов на 6,4 млрд тенге.

Департаментом экономической расследований по Павлодарской области расследуется дело в отношении ОПГ, которая осуществляла незаконный ввоз и реализацию вейпов. Изъято 154 тыс. вейпов на 2 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что организатор и пятеро участников ОПГ помещены под стражу.