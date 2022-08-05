5 Августа 2022 19:00

Контрабандой пытались ввезти в Казахстан свыше 4 млн пачек сигарет без маркировки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет по данным нарушениям, составила 1,2 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента госдоходов по городу Алматы в рамках проведения таможенного контроля выявили три факта нарушения таможенного законодательства, связанных с незаконным провозом «сигарет без маркировки средствами идентификации». Все три факта имеют признаки уголовного правонарушения.

«Сотрудники ЦТО «Алматы» при досмотре груза из ОАЭ, ввозимого на территорию Республики Казахстан выявили сигареты весом 24,2 тонн (1,4 млн пачек). Сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составила 403 млн тенге. Материал передан в транспортную прокуратуру для решения вопроса о проведении досудебного расследования.

Также сотрудники ЦТО «Алматы» задержали аналогичный груз из Латвии, весом 13 тонн (656 тыс. пачек). Сумма, подлежащая уплате в бюджет, составляет 184,5 млн тенге.

Кроме того, в производстве таможенного досмотра т/п поста «Жетісу» находится материал, где согласно инвойсу заявлен товар «бумага туалетная в количестве 45,6 тыс. упаковок». Однако, в ходе предварительного осмотра фактически выявлен товар «табачные изделия без маркировки средствами идентификации» в количестве 2, 090 млн пачек. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составляет 587, 9 млн тенге», - сообщили в Комитете госдоходов.

Отмечается, что получатели товара, которым должны были доставить 4,16 млн пачек сигарет незаконным путем, не состоят в регистрационном учете по отдельным видам деятельности по оптовой реализации табачных изделий.

«С октября 2020 года все импортированные сигареты должны маркироваться средствами идентификации до ввоза на территорию Казахстана либо на таможенных складах. В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза», - напомнили в Комитете.









Фото: kgd.gov.kz