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Контрабандный товар на более 250 млн тенге передали детдомам и малообеспеченным семьям в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Апреля 2020, 13:14
Контрабандный товар на более 250 млн тенге передали детдомам и малообеспеченным семьям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы конфискованные вещи на сумму свыше 250 миллионов тенге передали детским домам и малообеспеченным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Алматы КФМ МФ РК.

Передача произведена Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках общереспубликанской акции #Bizbirgemiz.

«Детские одежды, куртки, джинсы, обуви, спортивные костюмы, футболки и другие вещи были изъяты в рамках дела о контрабанде и приобщены в качестве вещественных доказательств, а затем судом обращены в доход государства. Все вещи распределены среди детских домов, малообеспеченных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации», - сообщили в департаменте.
Работа в данном направлении продолжается.

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