15:37
24 Июня 2022 13:37
Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области.
В ходе осмотра авто марки «Газель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.
Табачные изделия погрузили на территории универсального рынка «Амир» в Нур-Султане и направили в Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки.
Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге.
Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.
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