Конторы по печатанию дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства высказался об ужесточении качества образования в высших учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам. Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе. Эту работу нужно завершить решительно и в самые быстрые сроки. Как бы трудно не было, кто бы не защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить. Эти конторы по печатанию дипломов нужно решительно закрыть», - поручил Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.
При этом Глава государства призвал обеспечить поэтапную профилизацию вузов, а также повышение специализации и качества образования.
«Важнейшим аспектом качества образования должно стать внедрение всемерное развитие культуры академической честности. Министерство (МОН РК) обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности», - отметил К. Токаев.
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