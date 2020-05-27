+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конторы по печатанию дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев

27 Мая 2020 13:17
Поделиться:
Конторы по печатанию дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства высказался об ужесточении качества образования в высших учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам. Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе. Эту работу нужно завершить решительно и в самые быстрые сроки. Как бы трудно не было, кто бы не защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить. Эти конторы по печатанию дипломов нужно решительно закрыть», - поручил Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.

При этом Глава государства призвал обеспечить поэтапную профилизацию вузов, а также повышение специализации и качества образования.

«Важнейшим аспектом качества образования должно стать внедрение всемерное развитие культуры академической честности. Министерство (МОН РК) обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности», - отметил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Вузы,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив