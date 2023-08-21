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    15:31, 21 Август 2023 | GMT +6

    Контейнеры горели в районе барахолки в Алматы

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    Фото: ДЧС Алматы
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелись склады в районе барахолки. Пожар уже ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 августа в 14:02 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: шоссе Северное кольцо, 7, рынок Байсат. Видео пожара распространялось в сети.

    «По прибытию через 5 минут первых расчетов специализированного отряда, обнаружено возгорание двухъярусных контейнеров на общей площади 150 квадратных метров, введены пожарные стволы на тушение и охлаждение примыкающих контейнеров, автоцистерны установлены на пожарные гидранты объекта, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

    На месте происшествия создано два участка тушения пожара, в условиях высокой температуры и сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. В течение 25 минут достигнута локализация, в 14:50 пожар был ликвидирован полностью.

    Принятыми мерами пожарным удалось отстоять соседние контейнеры, а также торговые ряды с товарно-материальными ценностями.

    Недавно в районе барахолки также произошел пожар - горели склады по улице Москвина (канцелярские принадлежности, аксессуары для сотовых телефонов). Пожар тушили 120 человек.


    Теги:
    Алматы Алматинская область Происшествия, ЧС
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