Контейнеры горели в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелись склады в районе барахолки. Пожар уже ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 августа в 14:02 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: шоссе Северное кольцо, 7, рынок Байсат. Видео пожара распространялось в сети.

«По прибытию через 5 минут первых расчетов специализированного отряда, обнаружено возгорание двухъярусных контейнеров на общей площади 150 квадратных метров, введены пожарные стволы на тушение и охлаждение примыкающих контейнеров, автоцистерны установлены на пожарные гидранты объекта, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

На месте происшествия создано два участка тушения пожара, в условиях высокой температуры и сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. В течение 25 минут достигнута локализация, в 14:50 пожар был ликвидирован полностью.

Принятыми мерами пожарным удалось отстоять соседние контейнеры, а также торговые ряды с товарно-материальными ценностями.

Недавно в районе барахолки также произошел пожар - горели склады по улице Москвина (канцелярские принадлежности, аксессуары для сотовых телефонов). Пожар тушили 120 человек.