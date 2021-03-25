Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

КАИР. КАЗИНФОРМ – Крупное грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных торговых маршрутов в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Во вторник сверхбольшой контейнеровоз водоизмещением 200 тысяч тонн Ever Green сел на мель в Суэцком канале и перегородил весь фарватер, тем самым заблокировав передвижение по каналу. Судно направлялось из Китая в порт Роттердам в Нидерландах и было зафрахтовано компанией Ever Green.

«Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», - сообщает компания Ever Green.

В результате в Красном и Средиземном морях в районе Суэцкого канала образовалась «пробка» из более чем ста различных судов. По оценкам аналитиков, в пробке уже застряли танкеры более чем с 10 млн. баррелей нефти, сообщает РБК.

Ожидается, что операция по снятию судна с мели займет около двух суток, однако этого будет достаточно, чтобы привести к сбою поставок энергоносителей в мировом масштабе, сообщает Bloomberg.

Суэцкий канал протяженностью 193 километра (120 миль) является одним из наиболее загруженных водных путей в мире, используемых нефтяными танкерами, доставляющими нефть с Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Через канал проходит около 12% мировой торговли и 8% сжиженного природного газа, а также около миллиона баррелей нефти каждый день.