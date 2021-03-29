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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
29 Марта 2021, 10:28
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

КАИР. КАЗИНФОРМ – Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Time со ссылкой на Bloomberg.

По словам поставщика морских услуг Inchcape, спасательные бригады освободили судно Ever Given в Суэцком канале спустя почти неделю после того, как гигантское судно село на мель на одном из самых важных торговых путей в мире.

Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов. Из-за блокировки Суэцкого канала более 450 судов застряли в пробке.

Прорыв в спасательной операции произошел после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн сел на мель во вторник, 23 марта, в Суэцком канале.


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