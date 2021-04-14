Контейнеровоз «Ever Given» оставили в Суэцком канале по решению суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контейнеровоз «Ever Given», который в марте нанес мощный удар по мировой торговле, сев на мель в Суэцком канале, по решению суда останется в руках администрации канала, пока его владельцы не выплатят огромную компенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Как сообщает египетская пресса и мировые агентства со ссылкой на местные источники, суд в египетском городе Исмаилия постановил, что судно «Ever Given» останется на стоянке на озере, через которое проходит Суэцкий канал, пока владеющая им японская компания Shoei Kisen не выплатит администрации Суэцкого канала компенсацию в размере 900 млн долларов США.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Раби ранее сказал журналистам, что его ведомство хочет получить с японской фирмы компенсацию за моральный ущерб, потери в плате за проход за время, пока движение по каналу было остановлено, а также за расходы на снятие «Ever Given» с мели.

Напомним, в конце марта крупное грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных торговых маршрутов в мире. Данная ситуация даже грозила усугублением кризиса в цепочке поставок товаров. Попыток снять контейнеровоз «Ever Given» с мели было много. 29 марта контейнеровоз сняли с мели в Суэцком канале. В начале апреля движение по Суэцкому каналу было восстановлено.